Российский голкипер «Коламбуса» перешел в «Эссят»

Российский вратарь Даниил Тарасов проведет следующий сезон в финском «Эссят», сообщает сайт клуба.
Голкипер принадлежит «Коламбусу» до 2022 года. В финском клубе он будет играть на правах аренды.
В минувшем сезоне Тарасов провел два матча за «Салават Юлаев» и 42 игры за «Торос».
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