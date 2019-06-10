Российский голкипер «Коламбуса» перешел в «Эссят» - Советский спорт
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10 июня 2019 20:51ХоккейКоноплев Александр

Российский голкипер «Коламбуса» перешел в «Эссят»

Тарасов будет бороться за место в составе с экс-вратарем «Колорадо».

Российский вратарь Даниил Тарасов проведет следующий сезон в финском «Эссят», сообщает сайт клуба.

Голкипер принадлежит «Коламбусу»​ до 2022 года. В финском клубе он будет играть на правах аренды.

В минувшем сезоне Тарасов провел два матча за «Салават Юлаев» и 42 игры за «Торос».

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