Давид Перрон: «Сент-Луис» – хорошая выездная команда, мы готовы провести лучшую игру в сезоне - Советский спорт
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11 июня 2019 11:08ХоккейЛипкин Антон

Давид Перрон: «Сент-Луис» – хорошая выездная команда, мы готовы провести лучшую игру в сезоне

«Бостон» и «Сент-Луис» определят обладателя Кубка Стэнли в решающем матче финальной серии.

Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон высказался о предстоящем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

«Даже в этом (шестом) матче, который мы проиграли со счетом 1:5, у нас были хорошие отрезки, – приводит слова 31-летнего канадца официальный сайт лиги. – Но мы допустили несколько ошибок, и они привели к голам в наши ворота.

Мы – хорошая выездная команда, уже два раза победили в Бостоне в этом финале (3:2 OT, 2:1). Мы готовы к тому, чтобы сейчас за пару дней перезагрузиться мыслями и провести свою лучшую игру в сезоне».

Напомним, «Сент-Луис» упустил возможность оформить победу в финальной серии в шестом матче (1:5), который проходил на его площадке.

Решающая седьмая игра состоится в ночь с 12 на 13 июня в Бостоне.

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