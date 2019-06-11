«Салават Юлаев» объявил о возвращении Сохатского Голкипер провел три сезона в «Автомобилисте».

Голкипер Владимир Сохатский вернулся в «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт клуба. Двусторонний контракт с 29-летним вратарем рассчитан на один сезон.

Предыдущие три года Сохатский провел в «Автомобилисте». В минувшем сезоне он сыграл в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал шесть побед, отразил 89,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,75 гола за игру.

Отметим, что уроженец Уфы выступал в системе «Салавата Юлаева» с 2006 по 2016 годы. Вместе с фарм-клубом – «Торос» – он дважды становился чемпионом ВХЛ (2012, 2013). В 2012 году он был признан лучшим голкипером лиги, а в следующем сезоне – самым ценным игроком плей-офф.

Всего на счету Сохатского 47 побед (из них девять – «на ноль») в 132 матчах в КХЛ, 90,9 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,65 гола за игру.