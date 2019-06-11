Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» - Советский спорт
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11 июня 2019 21:45ХоккейГичунцев Артур

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Через два дня «Блюз» предстоит седьмой матч против «Бостона» в финальной серии Кубка Стэнли.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщил североамериканский журналист Дэн Розен, на занятиях также отсутствовал нападающий Тайлер Бозак.

Добавим, что на данный момент счет в серии равный (3-3). Решающая игра состоится 13 июня и стартует в 03.00 мск.

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