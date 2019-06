Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщил североамериканский журналист Дэн Розен, на занятиях также отсутствовал нападающий Тайлер Бозак.

Добавим, что на данный момент счет в серии равный (3-3). Решающая игра состоится 13 июня и стартует в 03.00 мск.

