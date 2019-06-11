Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.

Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усами Российский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.

«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра «Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».

Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футбола Главный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса» Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Как Россия готовится к матчу с Кипром. Сочная фотогарелея из Нижнего Новгорода Самые красочные фотографии тренировки российской команды.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотов О событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».

Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом веке Впервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.