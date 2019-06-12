Дэйл Тэллон: С Кенневиллем игроки будут верить «Флориде» при переговорах - Советский спорт
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12 июня 2019 17:27ХоккейЛипкин Антон

Дэйл Тэллон: С Кенневиллем игроки будут верить «Флориде» при переговорах

В апреле канадец стал главным тренером «пантер».

Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон высказался о новом главном тренере команды Джоэле Кенневилле.

«Он замечательный, умный человек, который полностью отдается своему делу, – приводит слова Тэллона официальный сайт лиги. – С ним у нас все будет иначе.

Он даст нам то, чего раньше у нас не было. Нам будут верить во время переговоров со свободными агентами. Все будут знать, что мы настроены очень серьезно».

Напомним, Тэллон и Кенневилл работали вместе с «Чикаго». В сезоне-2009/2010 они вместе стали обладателями Кубка Стэнли. Впоследствии под руководством Кенневилла «черные ястребы» еще два раза стали чемпионами НХЛ (2013, 2015).

6 ноября прошлого года «Чикаго» отправил тренера в отставку, а 8 апреля он возглавил «Флориду», которая не попадала в плей-офф в трех предыдущих сезонах.

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