Владислав Михайлов: Когда вышел на раскатку перед матчем со СКА, понял, что дебютирую в КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 20:55ХоккейЛипкин Антон

Владислав Михайлов: Когда вышел на раскатку перед матчем со СКА, понял, что дебютирую в КХЛ

18-летний форвард «Динамо» провел в нынешнем сезоне десять матчей в КХЛ.

Форвард московского «Динамо» Владислав Михайлов рассказал о своем дебюте в КХЛ, который состоялся 17 января в матче регулярного чемпионата со СКА (1:3).

«Мне позвонил администратор из «Динамо» и сказал, чтобы я собирался в Москву работать с первой командой, – приводит слова 18-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Мы тренировались два дня, а затем я отправился в Санкт-Петербург на игру со СКА. Только когда вышел на утреннюю раскатку понял, что сегодня сыграю первый матч в КХЛ».

В нынешнем сезоне Михайлов провел за «Динамо» девять матчей в регулярном чемпионате и один – в плей-офф. На его счету одна заброшенная шайба в игре со «Спартаком» (5:1).

Кроме того, форвард выступал в ВХЛ за «Буран» из Воронежа и в МХЛ за МХК «Динамо».

09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
12/06 19:30Футбол
Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
12/06 12:45Футбол
Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешьСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
12/06 00:15Футбол
Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективыТренер сборной Кипра ответил на вопросы «Советского спорта» сразу после окончания матча Россия – Кипр:
12/06 10:00Футбол
Борис Игнатьев: Расстроило одно – Головин опять не забилБывший главный тренер сборной России, при котором наша команда в 1997 году сыграла с киприотами вничью, поделился впечатлениями от субботнего матча с этим соперником в Нижнем Новгороде.
12/06 11:15Футбол
Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.
12/06 08:00Футбол
Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшимСборная России выполнила программу-минимум: набрала в домашних матчах с Сан-Марино и Кипром шесть очков и ушла на «каникулы» второй командой своей группы.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
11/06 17:00Хоккей
Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом векеВпервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
Новости
21:09 Футбол «Аякс» намерен выкупить Промеса у «Севильи»
20:55 Хоккей Владислав Михайлов: Когда вышел на раскатку перед матчем со СКА, понял, что дебютирую в КХЛ
20:43 Киберспорт Звезда киберспорта погибла в Москве
20:31 Футбол Сергей Игнашевич о сборной России: 180 минут яркого доминирующего футбола
20:23 Футбол «Ахмат» объявил о подписании голкипера Мелихова (фото)
20:14 Футбол «Зенит»: Несогласованность сотрудников авиакомпании спровоцировала лишние эмоции у Лунева
20:04 Волейбол Женская сборная России обыграла Болгарию в Лиге наций
19:51 Теннис Вихлянцева победила Калинскую в Хертогенбоше, Гаспарян выбыла
19:27 Теннис Голубич не пустила Самсонову во второй круг в Ноттингеме
19:17 Футбол «Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
19:07 Хоккей «Бостон» и «Сент-Луис» проведут седьмой матч финала и определят обладателя Кубка Стэнли
18:56 ММА Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Порье как человека и как бойца
18:46 ММА Нурмагомедов и Порье провели первую встречу перед боем 7 сентября (видео)
18:31 Академическая гребля Штыль стал серебряным призером ОИ-2012 после дисквалификации литовца Шуклина
18:11 Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Суонси» Джеймса
17:59 Футбол «Рома» видит в Дриусси замену Джеко
17:41 Легкая атлетика Под подозрение попали допинг-пробы Сильнова за 2013 год
17:27 Хоккей Дэйл Тэллон: С Кенневиллем игроки будут верить «Флориде» при переговорах
17:14 Теннис Родина проиграла Рузе в Ноттингеме
17:04 Футбол Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту «Внуково»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика