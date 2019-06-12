Владислав Михайлов: Когда вышел на раскатку перед матчем со СКА, понял, что дебютирую в КХЛ 18-летний форвард «Динамо» провел в нынешнем сезоне десять матчей в КХЛ.

Форвард московского «Динамо» Владислав Михайлов рассказал о своем дебюте в КХЛ, который состоялся 17 января в матче регулярного чемпионата со СКА (1:3).

«Мне позвонил администратор из «Динамо» и сказал, чтобы я собирался в Москву работать с первой командой, – приводит слова 18-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Мы тренировались два дня, а затем я отправился в Санкт-Петербург на игру со СКА. Только когда вышел на утреннюю раскатку понял, что сегодня сыграю первый матч в КХЛ».

В нынешнем сезоне Михайлов провел за «Динамо» девять матчей в регулярном чемпионате и один – в плей-офф. На его счету одна заброшенная шайба в игре со «Спартаком» (5:1).

Кроме того, форвард выступал в ВХЛ за «Буран» из Воронежа и в МХЛ за МХК «Динамо».