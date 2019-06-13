Двое россиян завоевали Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса» - Советский спорт
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13 июня 2019 05:43Хоккей

Двое россиян завоевали Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»

Форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко стали обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере.

Как уже сообщал «Советский спорт», в решающем матче золотой серии «Сент-Луис» в гостях переиграл «Бостон». В первом периоде гости забросили две безответные шайбы. Автором первого гола стал Райан О'Райлли, вторая шайба за семь секунд до перерыва на счету Алекса Пьетранжело. Гол О'Райлли позволил ему повторить достижение Уэйна Гретцки 34-летней давности - он забросил в четвертой подряд игре финальной серии.

Во втором периоде не было заброшено ни одной шайбы, а в заключительной двадцатиминутке плей-офф гости забили еще дважды. «Бостону» удалось организовать лишь одну результативную атаку.

«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории существования клуба, которая насчитывает 52 года.

Таким образом, главный приз НХЛ перешел от «Вашингтона» к «Сент-Луису». Напомним, что в прошлом сезоне в составе «столичных» его выигрывали еще трое россиян Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Кубок Стэнли

Финальная серия

Седьмой матч

«Бостон» – «Сент-Луис» – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: 0:1 О’Райлли (Боумистер, Пьетранжело, 16.47), 0:2 Пьетранжело (Шварц, 19.52), 0:3 Шенн (Тарасенко, Шварц, 51.25), 0:4 Сэнфорд (Перрон, О’Райлли, 55.22). 1:4 Гризлик (Крейчи, 57.50)

Вратари: Раск – Биннигтон

Броски: 33 (12, 11, 10) – 20 (4, 6, 10)

Счет в серии: 3-4

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