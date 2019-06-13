«Сент-Луис» ведет у «Бостона» 3:0, Тарасенко сделал передачу - Советский спорт
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13 июня 2019 05:36Хоккей

«Сент-Луис» ведет у «Бостона» 3:0, Тарасенко сделал передачу

Еще один гол гости забили на 12-й минуте третьего периода.

Брэйден Шенн стал автором третьего гола в ворота «Бостона» в золотом матче финала Кубка Стэнли. Ему ассистировали Джейден Шварц и Владимир Тарасенко.

Первые два гола «Сент-Луиса» на счету Райана О'Райли и Алекса Пьетранжело. «Бостон» пока не забросил ни разу

В случае победы «Сент-Луис» впервые в истории завоюет Кубок Стэнли. В его составе помимо Владимира Тарасенко выступает еще один российский форвард Иван Барбашев.

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