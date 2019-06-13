«Сент-Луис» ведет у «Бостона» 3:0, Тарасенко сделал передачу

Брэйден Шенн стал автором третьего гола в ворота «Бостона» в золотом матче финала Кубка Стэнли. Ему ассистировали Джейден Шварц и Владимир Тарасенко.
Первые два гола «Сент-Луиса» на счету Райана О'Райли и Алекса Пьетранжело. «Бостон» пока не забросил ни разу
В случае победы «Сент-Луис» впервые в истории завоюет Кубок Стэнли. В его составе помимо Владимира Тарасенко выступает еще один российский форвард Иван Барбашев.
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