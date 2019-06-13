О'Райлли получил «Конн Смайт Трофи»

28-летний О'Райлли получил приз «Конн Смайт Трофи».
Канадец установил клубный рекорд, набрав 23 в одном розыгрыше плей-офф. Он набирал очки в четырех последних матчах финальной серии с «Бостоном».
Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. 13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче со счетом 4:1.
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