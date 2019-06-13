ВИДЕО ДНЯ: Капитан «Сент-Луиса» Пьетранжело получил Кубок Стэнли

Первым Кубок Стэнли получил капитан команды, олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной Канады защитник Алекс Пьетранжело.
Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче финальной серии со счетом 4:1.
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