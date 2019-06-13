ВИДЕО ДНЯ: Капитан «Сент-Луиса» Пьетранжело получил Кубок Стэнли - Советский спорт
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13 июня 2019 06:49ХоккейСпирин Дмитрий

ВИДЕО ДНЯ: Капитан «Сент-Луиса» Пьетранжело получил Кубок Стэнли

Хоккеистам «Сент-Луис Блюз» вручен Кубок Стэнли после победы в финальной серии плей-офф НХЛ.

Первым Кубок Стэнли получил капитан команды, олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной Канады защитник Алекс Пьетранжело.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

13 июня команда на выезде переиграла «Бостон» в седьмом матче финальной серии со счетом 4:1.

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