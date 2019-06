ВИДЕО ДНЯ: Капитан «Сент-Луиса» Пьетранжело получил Кубок Стэнли

Первым Кубок Стэнли получил капитан команды, олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной Канады защитник Алекс Пьетранжело.

For the first time in franchise history, the @StLouisBlues hoist the #StanleyCup! 🙌 pic.twitter.com/nLLnTjd4KX