Шведский защитник Викстранд стал игроком «Ак Барса» (фото)

Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2020/21.
В минувшем сезоне 25-летний швед играл за «Ферьестад», за который провел 61 матч, набрав 22 (4+18) очков. В прошлом году Викстранд стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.
«Для усиления в обороне в новом сезоне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами. Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского «Ферьестада» Микаэле Викстранде», - сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якуб.
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