Шведский защитник Викстранд стал игроком «Ак Барса» (фото) - Советский спорт
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13 июня 2019 14:26ХоккейСметанникова Дарья

Шведский защитник Викстранд стал игроком «Ак Барса» (фото)

Казанский клуб на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника из Швеции.

Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне 25-летний швед играл за «Ферьестад», за который провел 61 матч, набрав 22 (4+18) очков. В прошлом году Викстранд стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.

«Для усиления в обороне в новом сезоне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами. Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского «Ферьестада» Микаэле Викстранде», - сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якуб.

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❗️Трансфер, трансфер! ❗️ Встречаем новичка из Швеции! 🇸🇪 Микаэль Викстранд – наш защитник на ближайшие два сезона! Родился 5 ноября 1993 года в Карлстаде, в профессиональной карьере выступал за команды «Оре», «Мора», «Фрёлунда», «Ферьестад». В составе национальной сборной участвовал в Олимпийских играх-2018, и чемпионате мира-2018. Чемпион мира, серебряный призёр МЧМ и ЮЧМ! 🥇🥈🥈 В прошедшем сезоне провёл за шведский «Ферьестад» 61 матч, в которых набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности +1. Välkommen, @mickewikstrand! #айдаВикстранд

Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)

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