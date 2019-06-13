Шведский защитник Викстранд стал игроком «Ак Барса» (фото) Казанский клуб на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника из Швеции.

Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне 25-летний швед играл за «Ферьестад», за который провел 61 матч, набрав 22 (4+18) очков. В прошлом году Викстранд стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.

«Для усиления в обороне в новом сезоне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами. Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского «Ферьестада» Микаэле Викстранде», - сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якуб.