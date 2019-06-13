Российские хоккеисты не получили ни одного голоса при определении самого ценного игрока плей-офф НХЛ - Советский спорт
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13 июня 2019 17:28ХоккейСметанникова Дарья

Российские хоккеисты не получили ни одного голоса при определении самого ценного игрока плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым стал обладателем Кубка Стэнли.

Приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ, получил нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли.

Российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не получили ни одного голоса.

Топ-5 голосования «Конн Смайт Трофи»:

1. Райан О'Райлли («Сент-Луис») — 78 очков
2. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 46 очков
3. Туукка Раск («Бостон») — 21 очков
4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 10 очков
5. Колтон Парэйко («Сент-Луис») — 7 очков.

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