Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах младшего брата На супругу бывшего вратаря СКА Максима Соколова напал ее 18-летний сын.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что следственный комитет подтвердил гибель супруги бывшего вратаря сборной России Максима Соколова – Ирины.

Убийство Ирины Соколовой произошло в поселке Романовка. 18-летний сын Соколовых зарезал мать на глазах младшего брата, который обратился за помощью к соседям с криками, что его брат сошел с ума и убивает маму.

Соседи обнаружили мертвую женщину, а рядом Максима Соколова-младшего с раной на шее и ножом.

Юноша госпитализирован, Максим Соколов-младший играет в хоккей за «СКА-1946».

Отец семейства является чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда». В составе сборной России вратарь завоевывал серебро чемпионата мира 2002 года.