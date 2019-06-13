Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах младшего брата - Советский спорт
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13 июня 2019 18:44ХоккейСметанникова Дарья

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах младшего брата

На супругу бывшего вратаря СКА Максима Соколова напал ее 18-летний сын.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что следственный комитет подтвердил гибель супруги бывшего вратаря сборной России Максима Соколова – Ирины.

Убийство Ирины Соколовой произошло в поселке Романовка. 18-летний сын Соколовых зарезал мать на глазах младшего брата, который обратился за помощью к соседям с криками, что его брат сошел с ума и убивает маму.

Соседи обнаружили мертвую женщину, а рядом Максима Соколова-младшего с раной на шее и ножом.

Юноша госпитализирован, Максим Соколов-младший играет в хоккей за «СКА-1946».

Отец семейства является чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Авангарда». В составе сборной России вратарь завоевывал серебро чемпионата мира 2002 года.

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