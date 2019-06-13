По факту убийства жены экс-вратаря сборной России заведено уголовное дело В поселке Новая Романовка Ленинградской области было найдено тело супруги бывшего вратаря СКА и сборной России Максима Соколова.

Следственный комитет России сообщил, что по факту убийства Ирины Соколовой возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в коттеджном поселке Новая Романовка было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что свидетелем убийства стал младший сын убитой Арсений. По словам 15-летнего юноши старший брат Максим зашел к нему в комнату со словами «Сейчас я тебя убью».

Арсению удалось убежать к соседям, которые после обнаружили мертвую Ирину Соколову и ее сына с ранами на теле от попытки самоубийства. Арсений попытался добить брата, но Максим выжил и находится в реанимации.