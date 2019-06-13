По факту убийства жены экс-вратаря сборной России заведено уголовное дело

Следственный комитет России сообщил, что по факту убийства Ирины Соколовой возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что в коттеджном поселке Новая Романовка было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. На месте происшествия также обнаружен 18-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что свидетелем убийства стал младший сын убитой Арсений. По словам 15-летнего юноши старший брат Максим зашел к нему в комнату со словами «Сейчас я тебя убью».
Арсению удалось убежать к соседям, которые после обнаружили мертвую Ирину Соколову и ее сына с ранами на теле от попытки самоубийства. Арсений попытался добить брата, но Максим выжил и находится в реанимации.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Адвокат: Сегодня Мамаева могут отпустить на свободу (эксклюзив)Второй вариант развития событий: его отправят в колонию. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли. Прогноз Ивана Костяева«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Зеленые» удивляют, «Краснодар» теряет. Все, что нужно знать об отборе Евро-2020Сборные Ирландии и Северной Ирландии одержали уже 7 побед на двоих (при одной ничьей) и сенсационно лидируют в своих отборочных группах. А вот «Краснодару» отборочные матчи ЧМ-2020 принесли печальную весть – тяжелую травму в Испании получил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон. Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов. В УЕФА не отличают Будапешт от Бухареста. Обнаружился косяк при продаже билетовСегодня стартовала кампания по продаже билетов на Евро-2020. Наш корреспондент обнаружил ошибку на портале приема заявок.