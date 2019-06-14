СМИ: Младший сын Соколова подозревается в убийстве матери и нападении на родного брата

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», младший сын Максима Соколова, Арсений, подозревается в убийстве матери.
Согласно источнику, он также может быть причастен к положению своего брата, который на данный момент находится в больнице.
Отмечается, что Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование и проходил обучение дома. Следователи считают, что именно он мог зарезать супругу Соколова, после чего напасть на 18-летнего брата – Максима.
Ранее сообщалось, что именно Максим убил маму, после чего угрожал Арсению расправой, а также попытался покончить жизнь самоубийством, из-за чего оказался в больнице.
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