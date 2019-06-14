Одноклассник Соколова-младшего: Никогда не было с его стороны грубости и хамства Ранее сообщалось, что сын известного голкипера убил свою мать, а также угрожал расправой родному брату.

Одноклассник Максима Соколова-младшего рассказал о характере 18-летнего парня, который подозревается в убийстве.

«В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, веселый, позитивный всегда был. Могу сказать, что он был веселым.

Грубости, никакого хамства, ничего от него не было никогда. Со старшими он всегда вел себя уважительно», – цитирует одноклассника Соколова «5 канал».

На данный момент Максим Соколов-младший находится в больнице. Сообщалось, что после преступления он пытался покончить жизнь самоубийством.

При этом СМИ сообщают, что его младший брат, Арсений, также проходит по делу в качестве подозреваемого. Следователи считают, что он мог убить маму, а после чего напасть на родного брата.