Патрик Марун: Кубок Стэнли значит для меня все на свете - Советский спорт
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14 июня 2019 11:43ХоккейЛипкин Антон

Патрик Марун: Кубок Стэнли значит для меня все на свете

Американец стал чемпионом НХЛ с командой из родного города.

Форвард «Сент-Луиса» Патрик Марун поделился впечатлениями после завоевания Кубка Стэнли.

В ночь на четверг «музыканты» одержали победу в седьмом матче финальной серии плей-офф с «Бостоном» (4:1) и впервые в своей истории стали чемпионами НХЛ.

«Для меня это значит все на свете, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт лиги. – Я здесь вырос и находился рядом с этими болельщиками в юности. Даже играя за другие команды в Национальной хоккейной лиге, я всегда следил за «Блюз».

Марун родился в Сент-Луисе, а игроком команды стал летом прошлого года. В 26 матчах плей-офф на его счету 7 (3+4) очков.

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