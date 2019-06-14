Патрик Марун: Кубок Стэнли значит для меня все на свете

Форвард «Сент-Луиса» Патрик Марун поделился впечатлениями после завоевания Кубка Стэнли.
В ночь на четверг «музыканты» одержали победу в седьмом матче финальной серии плей-офф с «Бостоном» (4:1) и впервые в своей истории стали чемпионами НХЛ.
«Для меня это значит все на свете, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт лиги. – Я здесь вырос и находился рядом с этими болельщиками в юности. Даже играя за другие команды в Национальной хоккейной лиге, я всегда следил за «Блюз».
Марун родился в Сент-Луисе, а игроком команды стал летом прошлого года. В 26 матчах плей-офф на его счету 7 (3+4) очков.
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