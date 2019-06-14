Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства жены Соколова

Преступление произошло в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.
Следователи и криминалисты зафиксировали обстановку в доме и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож.
По подозрению в совершении преступления следователем СКР задержан 15-летний сын погибшей женщины Арсений. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.
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