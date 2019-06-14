Виталий Прохоров: К качествам Тарасенко добавились отменные действия в обороне

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров, выступавший в НХЛ за «Сент-Луис», высказался о сильных сторонах форварда «музыкантов» Владимира Тарасенко.
В ночь на четверг «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в решающем седьмом матче финальной серии «Бостон» (4:1).
«О том, что Тарасенко – остроатакующий форвард с хорошим броском и пониманием игры, все знали и раньше, – приводят «Известия» слова Прохорова. – Но в последние годы к его качествам присоединились отменные действия в обороне».
Напомним, Тарасенко забил 11 голов в 26 матчах плей-офф и стал третьим снайпером розыгрыша.
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