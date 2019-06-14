Виталий Прохоров: К качествам Тарасенко добавились отменные действия в обороне Российский форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса».

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров, выступавший в НХЛ за «Сент-Луис», высказался о сильных сторонах форварда «музыкантов» Владимира Тарасенко.

В ночь на четверг «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в решающем седьмом матче финальной серии «Бостон» (4:1).

«О том, что Тарасенко – остроатакующий форвард с хорошим броском и пониманием игры, все знали и раньше, – приводят «Известия» слова Прохорова. – Но в последние годы к его качествам присоединились отменные действия в обороне».

Напомним, Тарасенко забил 11 голов в 26 матчах плей-офф и стал третьим снайпером розыгрыша.