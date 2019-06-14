«Барыс» объявил о подписании контракта с голкипером системы «Тампы-Бэй»

Голкипер Эдвард Паскаль стал игроком «Барыса», сообщает официальный сайт клуба. 28-летний канадец подписал контракт на один год.
В предыдущем сезоне Паскаль выступал в системе «Тампы-Бэй» и провел в НХЛ три матча, в которых одержал две победы. На его счету 88,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,96 гола за игру.
В АХЛ за «Сиракьюз Кранч» Паскаль сыграл в 45 матчах, отразил 91,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,35 гола за игру.
Отметим, что Паскаль выступал в АХЛ с 2010 года за «Чикаго Вулвс», «Сент-Джонс АйсКэпс», «Грэнд-Рэппидз Гриффинз» и «Бейкерсфилд Кондорс».
В 2017 году в составе «Гриффинз» он стал обладателем Кубка Колдера.
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