«Барыс» объявил о подписании контракта с голкипером системы «Тампы-Бэй» - Советский спорт
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14 июня 2019 13:26ХоккейЛипкин Антон

«Барыс» объявил о подписании контракта с голкипером системы «Тампы-Бэй»

Эдвард Паскаль провел три матча в НХЛ.

Голкипер Эдвард Паскаль стал игроком «Барыса», сообщает официальный сайт клуба. 28-летний канадец подписал контракт на один год.

В предыдущем сезоне Паскаль выступал в системе «Тампы-Бэй» и провел в НХЛ три матча, в которых одержал две победы. На его счету 88,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,96 гола за игру.

В АХЛ за «Сиракьюз Кранч» Паскаль сыграл в 45 матчах, отразил 91,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,35 гола за игру.

Отметим, что Паскаль выступал в АХЛ с 2010 года за «Чикаго Вулвс», «Сент-Джонс АйсКэпс», «Грэнд-Рэппидз Гриффинз» и «Бейкерсфилд Кондорс».

В 2017 году в составе «Гриффинз» он стал обладателем Кубка Колдера.

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