Вудкрофт вернулся в минское «Динамо» - Советский спорт
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14 июня 2019 22:07ХоккейКоноплев Александр

Вудкрофт вернулся в минское «Динамо»

В Минске определились с тренерами.

Канадский тренер Крейг Вудкрофт возглавил минское «Динамо», сообщает сайт бело-голубых. Он уже работал с белорусским клубом. Именно при Вудкрофте «зубры» в последний раз попали в плей-офф КХЛ. Предыдущим местом работы 49-летнего специалиста был «Серветт».

В тренерский штаб Вудкрофта вошел экс-форвард «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс» Михаил Грабовский.

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