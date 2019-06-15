Виталий Прохоров: Барбашев беззаветно отдается хоккею

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров, выступавший в НХЛ за «Сент-Луис», высказался о форварде «музыкантов» Иване Барбашеве.
«Он совершенно беззаветно отдается хоккею, – сказал Прохоров в интервью «Известиям». – Отлично играл в четвертом звене, оказывал давление на соперника, совершал силовые приемы, бился. Но и о голах с передачами не забывал».
23-летний Барбашев выступает в системе «Сент-Луиса» с 2015 года. В завершившемся сезоне, который стал для него первым, полностью проведенным в НХЛ, он набрал 26 (14+12) очков в 80 матчах регулярного чемпионата и 6 (3+3) очков в 25 матчах плей-офф.
В ночь со среды на четверг «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
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