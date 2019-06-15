«Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июня 2019 09:02ХоккейЛипкин Антон

«Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса

«Летчики» стали четвертым клубом для Нисканена в НХЛ.

Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен в результате обмена продолжит карьеру в «Филадельфии». В свою очередь «столичные» получили защитника Радко Гудаса.

32-летний Нисканен провел в «Вашингтоне» пять лет. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее он играл в НХЛ за «Даллас» и «Питтсбург». Всего на его счету 323 (64+259) очка в 881 матче в лиге при показателе полезности «+97» и 460 минутах штрафа. Контракт американца со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов рассчитан до 2021 года.

29-летний Гудас провел четыре сезона в «Филадельфии» после перехода из «Тампы-Бэй». В 416 матчах в лиге на его счету 105 (24+81) очков при показателе полезности «+11» и 579 минутах штрафа. Контракт чеха со средней зарплатой в 3,35 миллиона долларов рассчитан до 2020 года.

13/06 19:00Футбол
«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колониюАдвокаты рассказали, что в ближайшие две недели все фигуранты громкого дела с участием футболистов отправятся по этапам.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
13/06 19:30Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцатьБывший защитник сборной России, ЦСКА и «Локомотива» поделился планами после своего назначения на пост главного тренера «Торпедо».
14/06 11:35Футбол
Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
15/06 07:07Хоккей
Он посеребрил Россию. Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики первой половины нулевыхСеребряный и бронзовый призер ЧМ, участник Кубка мира-2004 и Олимпиады-2006, чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов – Максим Соколов заслуженно считается элитным голкипером в новой российской истории. Вчера на канале «Россия» его даже назвали легендарным.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
14/06 07:00Футбол
«Меня бесплатно возит такси». Интервью с главным героем ЧМ-2018. И это не Черчесов!Один из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018, тот самый бразилец, который кричал в камеру «В Ростове акуэнна, братан!», рассказал о том, как прошел для него минувший год.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
09:28 Хоккей Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками
09:17 ММА Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
09:02 Хоккей «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса
08:49 Хоккей Виталий Прохоров: Барбашев беззаветно отдается хоккею
08:41 ММА Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе
08:07 Футбол Игорь Калинин: Очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»
07:59 Легкая атлетика На Европейских играх выступят российские легкоатлеты только с нейтральным статусом
07:50 Футбол Криштиану Роналду: Никогда не забуду свои новые рекорды 2019 года
07:39 Футбол Адриен Рабьо: Я общался с «Ювентусом», но пока не могу ничего сказать
07:29 Футбол «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса
07:15 Футбол Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки
01:41 Футбол «Ахмат» пригласил Калошина на просмотр
01:34 Футбол Промес может перейти в «Аякс»
01:26 Хоккей Первый белорус в НХЛ посетил сожженную нацистами родную деревню
01:08 Хоккей Любушкин продолжит играть за «Аризону»
00:59 Футбол Двое воспитанников «Аякса» перейдут в «Витесс» Слуцкого
00:40 Футбол Луис Суарес: Поражение от «Ливерпуля» – худшее в жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть
00:23 Авто/Мото FIA проведет «Автоолимпиаду»
00:09 Футбол Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ
00:01 Футбол Третья жена Георгиева ждет ребенка
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика