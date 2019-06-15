«Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса

Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен в результате обмена продолжит карьеру в «Филадельфии». В свою очередь «столичные» получили защитника Радко Гудаса.
32-летний Нисканен провел в «Вашингтоне» пять лет. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее он играл в НХЛ за «Даллас» и «Питтсбург». Всего на его счету 323 (64+259) очка в 881 матче в лиге при показателе полезности «+97» и 460 минутах штрафа. Контракт американца со средней зарплатой 5,75 миллиона долларов рассчитан до 2021 года.
29-летний Гудас провел четыре сезона в «Филадельфии» после перехода из «Тампы-Бэй». В 416 матчах в лиге на его счету 105 (24+81) очков при показателе полезности «+11» и 579 минутах штрафа. Контракт чеха со средней зарплатой в 3,35 миллиона долларов рассчитан до 2020 года.
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