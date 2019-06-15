«Айлендерс» продлили контракт с Эберле

Форвард «Айлендерс» Джордан Эберле подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги.
29-летний канадец провел в составе «островитян» два года после обмена из «Эдмонтона». 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне на счету Эберле 37 (19+18) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, он набрал 9 (4+5) очков в восьми играх плей-офф. Всего же он провел в лиге 666 матчей и отметился в них 478 (209+269) очками.
Напомним, ранее «Айлендерс» продлили контракт с форвардом Броком Нелсоном. Из ключевых игроков команды неограниченно свободными агентами могут стать голкипер Робин Ленер и форвард Андерс Ли.
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