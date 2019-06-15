Алексей Яшин: В «Сент-Луисе» подбирали тактику под конкретных игроков

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин высказался о победе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.
«Мне очень понравилась тренерская работа Беруби и его штаба, – сказал Яшин в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Они отталкивались не просто от схемы, под которую подгоняли игроков. А наоборот, под конкретных хоккеистов «Блюз» подбирали приемлемую тактику».
Напомним, в ночь со среды на четверг «Сент-Луис» нанес в гостях поражение «Бостону» (4:1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.
При этом еще в январе команда занимала последнее место в регулярном чемпионате лиги.
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