Алексей Яшин: В «Сент-Луисе» подбирали тактику под конкретных игроков - Советский спорт
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15 июня 2019 14:44ХоккейЛипкин Антон

Алексей Яшин: В «Сент-Луисе» подбирали тактику под конкретных игроков

«Музыканты» впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин высказался о победе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.

«Мне очень понравилась тренерская работа Беруби и его штаба, – сказал Яшин в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Они отталкивались не просто от схемы, под которую подгоняли игроков. А наоборот, под конкретных хоккеистов «Блюз» подбирали приемлемую тактику».

Напомним, в ночь со среды на четверг «Сент-Луис» нанес в гостях поражение «Бостону» (4:1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

При этом еще в январе команда занимала последнее место в регулярном чемпионате лиги.

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