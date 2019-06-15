Алексей Яшин: Еще в январе Биннингтона никто толком не знал, а тут парень сотворил такое

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин считает, что голкипер Джордан Биннингтон заслужил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
«Биннингтон стал первым в истории новичком, кто одержал 16 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли, – приводит слова Яшина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Его еще в январе никто толком не знал. А тут парень сотворил такое. Хотя приехал откуда-то из фарм-клуба. Это феноменальный момент».
Напомним, 25-летний Биннингтон еще в нынешнем сезоне выступал в АХЛ за «Сан-Антонио Рэмпейдж». В плей-офф он провел 26 матчей, в которых одержал 16 побед, отразив при этом 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,46 гола за игру.
Напомним, в ночь со среды на четверг «Сент-Луис» нанес в гостях поражение «Бостону» (4:1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Добавим, что MVP плей-офф был признан форвард «музыкантов» Райан О’Райлли.
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