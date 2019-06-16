«Питтсбург» обменял Мяяття в «Чикаго»

В «Чикаго» отправился финский защитник Олли Мяяття, а «Пингвины» заполучили немецкого форварда Доминика Кагуна вместе с выбором в пятом раунде ближайшего драфта.
Отметим, что Мяяття в составе «Питтсбурга» дважды становился обладателем Кубка Стэнли.
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