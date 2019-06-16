«Салават» дважды улучшал условия по новому контракту Сергеева Хоккеисту предложена зарплата на пять миллионов больше предыдущей.

Защитник «Салавата» Артем Сергеев по-прежнему отказывается подписывать новый контракт с клубом. Хоккеиста не устраивает квалификационное предложение уфимцев.

– Сейчас идут переговоры относительно нового контракта. В процессе переговоров мы два раза улучшали наше предложение. К Артему у нас вообще никаких претензий нет, он для нас очень важен, мы уважаем игрока и, конечно, хотим его сохранить, – приводит «БИЗНЕС Online» слова генерального директора клуба Александра Курносова.

По данным источника, уфимцы предлагают хоккеисту на пять-семь миллионов больше его предыдущей годовой зарплаты.

В минувшем сезоне Сергеев провел за «Салават» 74 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков.