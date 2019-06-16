Петерссон перешел в московское «Динамо» - Советский спорт
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16 июня 2019 18:24ХоккейКоноплев Александр

Петерссон перешел в московское «Динамо»

Хоккеист подписал однолетнее соглашение.

Нападающий Андре Петерссон перешел из «Барыса» в московское «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. Контракт заключен до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне на счету хоккеиста 50 (26+24) очков в 59 матчах в регулярке и плей-офф КХЛ. Ранее швед выступал за «Сочи» и «Авангард».

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