«Вашингтон» подписал контракт с Хагелином на четыре года

Форвард «Вашингтона» Карл Хагелин подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «столичных». Соглашение 30-летнего шведа рассчитано на четыре года, за которые он заработает 11 миллионов долларов.
Хагелин перешел в «Вашингтон» в феврале в результате обмена с «Лос-Анджелесом». Ранее он также выступал в НХЛ за «Рейнджерс», «Анахайм» и «Питтсбург».
В 20 матчах регулярного чемпионата за «Вашингтон» на его счету 11 (3+8) очков при показателе полезности «+7» и десяти минутах штрафа. В семи играх плей-офф нападающий отметился одной результативной передачей.
Всего за восемь сезонов в лиге Хагелин сыграл в 546 матчах и набрал 241 (93+148) очко при показателе полезности «+90» и 238 минутах штрафа.
В 2016 и 2017 годах в составе «Питтсбурга» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.
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