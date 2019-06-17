Бывший судья КХЛ Черенков умер в возрасте 52 лет - Советский спорт
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17 июня 2019 10:32ХоккейЛипкин Антон

Бывший судья КХЛ Черенков умер в возрасте 52 лет

Во время игры в хоккей у него оторвался тромб

Хоккейный арбитр Александр Черенков, обслуживавший матчи Континентальной хоккейной лиги, умер в возрасте 52 лет, сообщает AllHockey.Ru.

«Играл в хоккей, ему стало плохо, оторвался тромб, – рассказала дочь арбитра Екатерина. – Когда будет прощание, мы сами не знаем, это час назад произошло.

В качестве главного судьи Черенков работал на 292 матчах КХЛ. Он завершил карьеру по окончании сезона-2014/2015. В последние годы Черенков работал с судьями в Федерации хоккея Москвы.

Отметим, что отец Черенкова – Роберт Черенков – был заслуженным тренером СССР, а в 1992 году стал основателем и президентом Межнациональной хоккейной лиги.

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