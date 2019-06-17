Геннадий Величкин: Чем раньше Малкин вернется в «Магнитку», тем лучше Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 2022 года.

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном возвращении в клуб форварда Евгения Малкина.

«Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти, – сказал Величкин в интервью «Известиям». – Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше».

Напомним, воспитанник «Металлурга» Малкин выступал за клуб с 2003 по 2006 годы, после чего уехал в «Питтсбург». В сезоне-2012/2013 форвард возвращался в «Магнитку» на время локаута в НХЛ.

Контракт 32-летнего российского нападающего с «Питтсбургом» действует до 2022 года.

Добавим, что вместе с «пингвинами» Малкин трижды завоевывал Кубок Стэнли.