Геннадий Величкин: Чем раньше Малкин вернется в «Магнитку», тем лучше

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном возвращении в клуб форварда Евгения Малкина.
«Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти, – сказал Величкин в интервью «Известиям». – Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше».
Напомним, воспитанник «Металлурга» Малкин выступал за клуб с 2003 по 2006 годы, после чего уехал в «Питтсбург». В сезоне-2012/2013 форвард возвращался в «Магнитку» на время локаута в НХЛ.
Контракт 32-летнего российского нападающего с «Питтсбургом» действует до 2022 года.
Добавим, что вместе с «пингвинами» Малкин трижды завоевывал Кубок Стэнли.
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