«Спартак» подписал чемпиона мира Кокарева - Советский спорт
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17 июня 2019 19:31ХоккейКоноплев Александр

«Спартак» подписал чемпиона мира Кокарева

«Спартак» – шестой клуб для Кокарева в КХЛ.

Московский «Спартак» подписал однолетний контракт с нападающим Денисом Кокаревым, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 34-летний хоккеист выступал за «Витязь». На его счету 22 (7+15) очка в 64 матчах КХЛ. Также Кокарев выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Кокарев – чемпион мира 2012 года и двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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