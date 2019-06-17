«Спартак» подписал чемпиона мира Кокарева

Московский «Спартак» подписал однолетний контракт с нападающим Денисом Кокаревым, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 34-летний хоккеист выступал за «Витязь». На его счету 22 (7+15) очка в 64 матчах КХЛ. Также Кокарев выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».
Кокарев – чемпион мира 2012 года и двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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