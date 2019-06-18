Ян Коварж перешел в швейцарский «Цуга»

Чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского клуба «Цуга». Как сообщает RTS Sport, хоккеист заключил контракт на один сезон.
В декабре 2018 года Коварж пополнил ряд «Шкоды Пльзень» после того, как не смог стать игроком основного клуба НХЛ «Бостон Брюинз». В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии 29-летний форвард забросил семь шайб и отдал 26 голевых передач.
Коварж известен в России по выступлению за магнитогорский «Металлург» (2013 – 2018).
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