Младшего сына Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили домой Ранее сообщалось, что сын известного голкипера Максима Соколова убил свою мать, а также угрожал расправой родному брату.

Как сообщает Mash на Мойке, младшего сына Максима Соколова отпустили на свободу. 15-летний Арсений был задержан на 72 часа, после истечения срока он отправился домой.

Областной Следственный комитет сообщил, что отпустил Арсения Соколова из-за хорошего поведения, положительной характеристики, возраста, а также неготовности экспертизы по делу.

Преступление произошло в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Следователи считают, что именно Арсений мог зарезать супругу Соколова, после чего напасть на 18-летнего брата – Максима.