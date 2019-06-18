Младшего сына Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили домой

Как сообщает Mash на Мойке, младшего сына Максима Соколова отпустили на свободу. 15-летний Арсений был задержан на 72 часа, после истечения срока он отправился домой.
Областной Следственный комитет сообщил, что отпустил Арсения Соколова из-за хорошего поведения, положительной характеристики, возраста, а также неготовности экспертизы по делу.
Преступление произошло в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Следователи считают, что именно Арсений мог зарезать супругу Соколова, после чего напасть на 18-летнего брата – Максима.
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