Игорь Ожиганов: В Северной Америке был как пятая нога у собаки - Советский спорт
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19 июня 2019 12:22ХоккейЛипкин Антон

Игорь Ожиганов: В Северной Америке был как пятая нога у собаки

Защитник вернулся в КХЛ после сезона в «Торонто».

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов рассказал о том, почему решил не оставаться в «Торонто».

«Мне не очень нравилось жить в Северной Америке, – сказал 26-летний игрок в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти.

На Новый год прилетали родители мои и жены. Говорили по-русски, куда-то ходили. А когда все улетели, началось что-то вроде депрессии».

Напомним, Ожиганов провел в НХЛ 53 матча, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафа.

До перехода в «Торонто» защитник выступал за ЦСКА, который в мае обменял права на него в «Ак Барс». 17 мая Ожиганов подписал с казанским клубом двухлетний контракт.

В КХЛ на счету Ожиганова 372 матча, в которых он набрал 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28» и 261 минуте штрафа.

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