Дуг Армстронг: Ожидаем, что подпишем контракт с Барбашевым

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг прокомментировал будущее форварда Ивана Барбашева, которому клуб сделал квалификационное предложение.
«Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт, – приводит слова Армстронга официальный сайт лиги. – Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать.
В этом сезоне он сделал большой шаг вперед. И теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития».
Напомним, действующий контракт 23-летнего российского форварда рассчитан до 30 июня, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
Барбашев дебютировал в «Сент-Луисе» в сезоне-2016/2017. За три года он провел в НХЛ 163 матча и набрал 51 (26+25) очко при показателе полезности «0» и 23 минутах штрафа.
В завершившемся сезоне Барбашев вместе с «музыкантами» стал обладателем Кубка Стэнли.
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