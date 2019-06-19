Под Смоленском погиб вратарь юношеской сборной Белоруссии

Трагедия произошла под Смоленском.
Как сообщает Федерация хоккея Белоруссии, авария произошла утром 19 июня на трассе М1 в Вяземском районе.
Машина, в которой ехал Шестаков, на высокой скорости совершила наезд на грузовой автомобиль. В результате столкновения 15-летний хоккеист и его мама скончались, а управлявший машиной отец был доставлен в травматологическое отделение больницы Вязьмы.
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