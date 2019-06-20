Василевский, Кучеров и Овечкин вошли в первую сборную сезона в НХЛ - Советский спорт
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20 июня 2019 10:27ХоккейЛипкин Антон

Василевский, Кучеров и Овечкин вошли в первую сборную сезона в НХЛ

Также в нее включены Джиордано, Бернс и Макдэвид.

НХЛ определила символические сборные сезона. В первую шестерку вошли три российских игрока.

1-я сборная:
вратарь: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
защитники: Брент Бернс («Сан-Хосе»), Марк Джиордано («Калгари»);
форварды: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

2-я сборная:
вратарь: Бен Бишоп («Даллас»);
защитники: Джон Карлсон («Вашингтон»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
форварды: Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэд Маршанд («Бостон»), Патрик Кейн («Чикаго»).

Напомним, на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ Василевский стал обладателем «Везина Трофи», а Кучеров – «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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