Андрей Василевский: «Везина Трофи» не только моя, она принадлежит всей «Тампе-Бэй»

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал о том, что чувствует после того, как стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона.
«Великолепное чувство, – приводит слова 24-летнего российского голкипера официальный сайт лиги. – Я так волновался. Но эта награда не только моя, она принадлежит всей команде. Большое спасибо моим одноклубникам за ту работу, которая была проделана.
«Везина» – это, конечно, здорово, но моей главной задачей остается победа в Кубке Стэнли».
Напомним, в голосовании генеральных менеджеров Василевский обошел Робина Ленера из «Айлендерс» и Бена Бишопа из «Далласа».
В завершившемся сезоне голкипер «молний» стал лучшим в лиге по победам (39). В 53 матчах он отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,4 гола за игру.
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