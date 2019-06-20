Андрей Василевский: «Везина Трофи» не только моя, она принадлежит всей «Тампе-Бэй» - Советский спорт
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20 июня 2019 12:44ХоккейЛипкин Антон

Андрей Василевский: «Везина Трофи» не только моя, она принадлежит всей «Тампе-Бэй»

Голкипер «молний» признан лучшим вратарем сезона.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал о том, что чувствует после того, как стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона.

«Великолепное чувство, – приводит слова 24-летнего российского голкипера официальный сайт лиги. – Я так волновался. Но эта награда не только моя, она принадлежит всей команде. Большое спасибо моим одноклубникам за ту работу, которая была проделана.

«Везина» – это, конечно, здорово, но моей главной задачей остается победа в Кубке Стэнли».

Напомним, в голосовании генеральных менеджеров Василевский обошел Робина Ленера из «Айлендерс» и Бена Бишопа из «Далласа».

В завершившемся сезоне голкипер «молний» стал лучшим в лиге по победам (39). В 53 матчах он отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,4 гола за игру.

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