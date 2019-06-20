Кучеров получил 164 первых мест при голосовании за «Харт Трофи» Российский форвард опередил Кросби на 938 очков.

Стали известны результаты опроса членов Ассоциации журналистов НХЛ по определению обладателя «Харт Трофи».

Voting for the Hart Memorial Trophy as selected by members of the PHWA: pic.twitter.com/4rfvkq0OgS — PHWA (@ThePHWA) June 20, 2019

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил 164 первых места из 171. Три человека на первое место поставили Сидни Кросби из «Питтсбурга», два – Джонни Годро из «Калгари», по одному – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и Нэтана Маккиннона из «Колорадо». При этом Кучеров попал в пятерку у каждого проголосовавшего.

В итоге лучший бомбардир сезона получил 1677 очков, опередив Кросби на 938 очков. На третьем месте – Макдэвид (465 очков).

Отметим, что седьмое место занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (213 очков), а один человек поставил на пятое место голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского.