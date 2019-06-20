Кучеров получил 164 первых мест при голосовании за «Харт Трофи»

Стали известны результаты опроса членов Ассоциации журналистов НХЛ по определению обладателя «Харт Трофи».
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров получил 164 первых места из 171. Три человека на первое место поставили Сидни Кросби из «Питтсбурга», два – Джонни Годро из «Калгари», по одному – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и Нэтана Маккиннона из «Колорадо». При этом Кучеров попал в пятерку у каждого проголосовавшего.
В итоге лучший бомбардир сезона получил 1677 очков, опередив Кросби на 938 очков. На третьем месте – Макдэвид (465 очков).
Отметим, что седьмое место занял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (213 очков), а один человек поставил на пятое место голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского.
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