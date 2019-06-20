Дон Уодделл: Овечкин – молодой человек, мы будем говорить о нем еще несколько лет Капитан «Вашингтона» в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона.

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл высказался о результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«По Овечкину видно, какое удовольствие он получает от голов, поэтому он до сих пор их и забивает, – приводит слова Уодделла официальный сайт лиги. – И – да, у него еще огромные возможности для роста. Он еще молодой человек. Думаю, что мы будем продолжать говорить о нем еще несколько лет».

Напомним, 33-летний российский форвард в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона.

В завершившемся сезоне на его счету 51 гол в 81 матче. Всего же за 14 лет в лиге Овечкин забросил 658 шайб в 1084 матчах и занимает 13-е место по голам за всю историю НХЛ.