Андрей Василевский: Удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину» - Советский спорт
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20 июня 2019 13:37ХоккейЛипкин Антон

Андрей Василевский: Удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину»

До Василевского лучшим голкипером сезона дважды признавался Бобровский.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский считает, что в будущем больше российских вратарей будут выигрывать «Везина Трофи».

24-летний голкипер «молний» впервые в своей карьере был признан лучшим вратарем сезона. До него из представителей России это удавалось только Сергею Бобровскому из «Коламбуса», который был обладателем приза в 2013 и 2017 годах.

«Вообще я удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину», – приводит слова Василевского официальный сайт лиги. – У нас в стране очень хорошая школа вратарей. Мне кажется, в будущем обладателей этого трофея у нас появится намного больше».

Напомним, Василевский стал лучшим в регулярном чемпионате по победам (39). Он провел 53 матча, в которых отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,4 гола за игру.

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