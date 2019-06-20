Андрей Василевский: Удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину» До Василевского лучшим голкипером сезона дважды признавался Бобровский.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский считает, что в будущем больше российских вратарей будут выигрывать «Везина Трофи».

24-летний голкипер «молний» впервые в своей карьере был признан лучшим вратарем сезона. До него из представителей России это удавалось только Сергею Бобровскому из «Коламбуса», который был обладателем приза в 2013 и 2017 годах.

«Вообще я удивлен, что только два русских голкипера выигрывали «Везину», – приводит слова Василевского официальный сайт лиги. – У нас в стране очень хорошая школа вратарей. Мне кажется, в будущем обладателей этого трофея у нас появится намного больше».

Напомним, Василевский стал лучшим в регулярном чемпионате по победам (39). Он провел 53 матча, в которых отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,4 гола за игру.