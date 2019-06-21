Овечкин учит сына ходить (видео)

Супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис трогательное видео, на котором ее муж помогает их сыну Сергею делать первые шаги, сообщает «Газета.Ru».
Отметим, что на днях Овечкину-младшему исполнилось десять месяцев. В настоящее время семья проводит отпуск на море.
Напомним, в завершившемся сезоне «Вашингтон» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв в семи матчах серию с «Каролиной». В мае в составе сборной России 33-летний Овечкин принял участие в чемпионате мира в Словакии и стал бронзовым призером.
Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, на которую Овечкин не приехал. По итогам сезона он в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата.
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