Овечкин учит сына ходить (видео) - Советский спорт
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21 июня 2019 10:23ХоккейЛипкин Антон

Овечкин учит сына ходить (видео)

Форвард «Вашингтона» отдыхает на море.

Супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис трогательное видео, на котором ее муж помогает их сыну Сергею делать первые шаги, сообщает «Газета.Ru».

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Ovi teaching baby Sergei how to walk is the cutest thing you will see today. (🎥: @nastyashubskaya)

Публикация от RMNB (@rmnb_blog)

Отметим, что на днях Овечкину-младшему исполнилось десять месяцев. В настоящее время семья проводит отпуск на море.

Напомним, в завершившемся сезоне «Вашингтон» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв в семи матчах серию с «Каролиной». В мае в составе сборной России 33-летний Овечкин принял участие в чемпионате мира в Словакии и стал бронзовым призером.

Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, на которую Овечкин не приехал. По итогам сезона он в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата.

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