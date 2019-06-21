«Автомобилист» объявил о подписании контракта с серебряным призером Олимпиады - Советский спорт
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21 июня 2019 13:48ХоккейЛипкин Антон

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с серебряным призером Олимпиады

Брокс Мацек провел предыдущий сезон в АХЛ.

Форвард Брокс Мацек стал игроком «Автомобилиста», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 27-летнего немца рассчитан на один год

В завершившемся сезоне Мацек выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 60 (26+34) очков при показателе полезности «+22» и 12 минутах штрафа. В 17 матчах плей-офф на его счету 6 (5+1) очков, показатель полезности «–1» и восемь минут штрафа.

Отметим, что Мацек родился в Виннипеге и до 2013 года выступал исключительно в Северной Америке. После этого он провел пять лет в Германии за «Изерлон» (2013-2016) и «Мюнхен» (2016-2018), с которым дважды становился чемпионом немецкой лиги. А в сезоне-2017/2018 он также занял первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата (26 голов).

В составе сборной Германии Мацек стал серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Также он выступал за национальную команду на двух чемпионатах мира (2016, 2017).

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