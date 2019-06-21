Московское «Динамо» объявило о переходе на канадскую площадку

Московское «Динамо» с нового сезона будет проводить домашние матчи на площадках североамериканских размеров, сообщает официальный сайт бело-голубых.
Таким образом, ширина льда на арене «Динамо» будет уменьшена до 26 метров. В прошлом сезоне на площадке канадского формата играли «Адмирал» и «Амур». В межсезонье на него переходят также «Барыс» и «Сочи».
«Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей – будет больше голов и силовой борьбы, – заявил спортивный директор клуба Роман Бобков. – «Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам».
Добавим, что по решению ИИХФ все чемпионаты мира с 2020 года будут также проводиться на североамериканских площадках.
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