Джек Хьюз: «Нью-Джерси» на правильном пути Американец был выбран под первым номером на драфте НХЛ.

Форвард Джек Хьюз, выбранный «Нью-Джерси» под первым номером на драфте НХЛ, высказался о своей новой команде.

«Я знаю, что это большой клуб, – приводит слова Хьюза официальный сайт лиги. – Они находятся на правильном пути, хоть и столкнулись со множеством травм в прошлом сезоне. Но у них хорошая команда с несколькими хорошими молодыми игроками».

Напомним, в завершившемся сезоне 18-летний американец провел 50 матчей по программе USDP и набрал в них 112 (34+78) очков. Также на его счету 48 (12+36) очков в 24 матчах USHL.

Кроме того, за один сезон центральный нападающий сыграл на трех чемпионатах мира: юниорском, молодежном и взрослом.