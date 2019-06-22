Джек Хьюз: «Нью-Джерси» на правильном пути

Форвард Джек Хьюз, выбранный «Нью-Джерси» под первым номером на драфте НХЛ, высказался о своей новой команде.
«Я знаю, что это большой клуб, – приводит слова Хьюза официальный сайт лиги. – Они находятся на правильном пути, хоть и столкнулись со множеством травм в прошлом сезоне. Но у них хорошая команда с несколькими хорошими молодыми игроками».
Напомним, в завершившемся сезоне 18-летний американец провел 50 матчей по программе USDP и набрал в них 112 (34+78) очков. Также на его счету 48 (12+36) очков в 24 матчах USHL.
Кроме того, за один сезон центральный нападающий сыграл на трех чемпионатах мира: юниорском, молодежном и взрослом.
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