Агент Подколзин: «Ванкувер» дает шанс молодым игрокам Подколзин был выбран «Кэнакс» в первом раунде драфта под общим десятым номером.

Агент форварда СКА Василий Подколзин Дон Мин подвел итоги драфта НХЛ, в первом раунде которого 17-летнего российского форварда под общим десятым номером выбрал «Ванкувер».

«Ванкувер» сейчас проводит перестройку, – приводит ТАСС слова Мина. – Василий сможет играть в отличном городе, где есть великолепные фанаты. Клуб дает шансы молодым хоккеистам, чтобы они проявляли себя и прогрессировали».

В завершившемся сезоне Подколзин дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА. Кроме того, на его счету 5 (2+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и 3 (2+1) очка в восьми матчах плей-офф за «СКА-Неву», а также 8 (6+2) очков в 12 матчах регулярного чемпионата МХЛ и 3 (2+1) очка в трех матчах плей-офф за «СКА-1946».