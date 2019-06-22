Агент Подколзин: «Ванкувер» дает шанс молодым игрокам

Агент форварда СКА Василий Подколзин Дон Мин подвел итоги драфта НХЛ, в первом раунде которого 17-летнего российского форварда под общим десятым номером выбрал «Ванкувер».
«Ванкувер» сейчас проводит перестройку, – приводит ТАСС слова Мина. – Василий сможет играть в отличном городе, где есть великолепные фанаты. Клуб дает шансы молодым хоккеистам, чтобы они проявляли себя и прогрессировали».
В завершившемся сезоне Подколзин дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА. Кроме того, на его счету 5 (2+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и 3 (2+1) очка в восьми матчах плей-офф за «СКА-Неву», а также 8 (6+2) очков в 12 матчах регулярного чемпионата МХЛ и 3 (2+1) очка в трех матчах плей-офф за «СКА-1946».
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