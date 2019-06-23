Назаров ответил Гальярди и обратился к Тимченко Назаров готов поработать в структуре КХЛ.

Экс-главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров отреагировал на слова бывшего нападающего клуба Ти Джея Гальярди. В недавнем интервью хоккеист назвал Нижнекамск «самой большой задницей мира».

– Это был очередной пьяный бред сбитых летчиков из Северной Америки. Неудачник, полностью провалившийся в «Нефтехимике», вылил ушат грязи на мой бывший клуб, на одно из градообразующих предприятий республики Татарстан, на нашу лигу и в общем-то на Россию в целом. Очень сильно задела и реакция клуба. Сначала три дня молчания, а потом нелепые шутки-прибаутки. Обидно за команду, которая в последние годы была одним из лидеров информационного поля России.

Хочу официально обратиться к руководителям КХЛ, к уважаемому президенту лиги Геннадию Николаевичу Тимченко: нам в КХЛ пора создавать департамент информационной безопасности. Если что, на первых порах на общественных началах готов его возглавить, хотя специалистов подобного профиля у нас в стране много. Отработал в КХЛ все 11 сезонов, провел 551 матч. Мне стыдно, что мы молчим, – приводит слова Назарова Russia Hockey.