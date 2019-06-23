Вылечившийся от алкоголизма Ленер стал хоккеистом года в Швеции - Советский спорт
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23 июня 2019 19:39ХоккейКоноплев Александр

Вылечившийся от алкоголизма Ленер стал хоккеистом года в Швеции

Свою главную победу он одержал за пределами площадки.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер признан лучшим хоккеистом Швеции сезона-2018/19.

Осенью 2018 года хоккеист признался, что долгое время лечился от алкоголизма и депрессии, а также несколько раз думал о суициде.

В сезоне-2018/19 Ленер одержал 25 побед в 46 матчах регулярного сезона и четыре победы в восьми матчах Кубка Стэнли. Также он оформил шесть шатаутов.

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