Вылечившийся от алкоголизма Ленер стал хоккеистом года в Швеции

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер признан лучшим хоккеистом Швеции сезона-2018/19.
Осенью 2018 года хоккеист признался, что долгое время лечился от алкоголизма и депрессии, а также несколько раз думал о суициде.
В сезоне-2018/19 Ленер одержал 25 побед в 46 матчах регулярного сезона и четыре победы в восьми матчах Кубка Стэнли. Также он оформил шесть шатаутов.
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